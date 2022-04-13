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Арт-объект в виде монеты с портретом Циолковского установили в Калуге

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В Калуге установили новый арт-объект в виде большой памятной монеты, посвященной Константину Циолковскому. Он появился возле входа в Государственный музей истории космонавтики.

Арт-объект называется «Стремление к звездам, К.Э. Циолковский». Саму памятную монету выпустили в августе 2021 года в серии «Космос» тиражом 3 тыс. экземпляров.

Арт-объект является совместным проектом Музея космонавтики имени Циолковского и калужского отделения Банка России. Заместитель управляющего отделением Лариса Захарова рассказала, что при создании монеты использовались экспонаты из фондов музея. На ней можно увидеть не только портрет ученого, но и начертанные его рукой реальные формулы, пишет газета «Весть».

Ранее у входа в Музей космонавтики в Калуге был установлен арт-объект в виде увеличенной копии памятной монеты, посвященной 650-летию Калуги.

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