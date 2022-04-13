СК РФ изучит найденные в Херсоне личные дела украинских силовиков

Следственный комитет РФ изучит личные дела украинских силовиков, обнаруженных российскими военными в Херсоне. Об этом в среду, 13 апреля, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Следственный комитет России приобщит к материалам уголовного дела и тщательно изучит личные дела украинских силовиков, которые были обнаружены российскими военнослужащими в больнице Херсона», — сказала она.

По ее словам, среди них могут быть лица, причастные к совершению преступлений против мирного населения Донбасса, а также российских военнослужащих.

Ранее в этот же день стало известно, что СК РФ проведет следственные действия с украинскими военнослужащими, которые сдались в плен в Мариуполе.

10 апреля председатель ведомства Александр Бастрыкин дал поручение расследовать факты жестокого обращения украинских националистов с гражданским населением.

Так, по информации Минобороны РФ, украинские военнослужащие неоднократно совершали преступления в отношении мирных граждан — в Харькове они открывали огонь по местным жителям, которые выходили из убежищ в поисках пропитания. В Авдеевке неонацисты заминировали хранилища с токсичными химикатами на коксохимическом заводе, которые планируют взорвать при подходе к городу формирований ДНР. В Краматорске боевики националистических группировок оборудовали огневые позиции в жилых домах, школах и детских садах.

Также СК РФ возбудил уголовные дела по фактам жестокого обращения с российскими пленными на Украине.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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