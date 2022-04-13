Дочь фигуристки Воробьевой назвала предполагаемую причину смерти матери

Чемпионка мира и Европы по парному фигурному катанию Ирина Воробьева, по предварительным данным, скончалась от травмы, полученной в результате падения. Об этом 13 апреля сообщила дочь фигуристки Алиса Воробьева.

«О произошедшем я узнала только сегодня утром, по предварительным данным, ситуация произошла из-за несчастного случая — мама упала дома», — сказала она ТАСС.

Алиса Воробьева добавила, что вопрос с похоронами еще не решен. Фигуристка провела последние годы в США, но похоронена будет, скорее всего, в России.

О смерти Воробьевой ранее в этот день сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Воробьева каталась в паре с Александром Власовым и Игорем Лисовским. В 1976 году с Власовым она удостоилась звания чемпионки Советского Союза и заняла четвертое место на Олимпиаде того же года. Катаясь с Лисовским, победила на чемпионатах мира и Европы, два раза получила титул серебряного и бронзового призера Европы. После завершения спортивной карьеры она работала тренером в США.