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Электричка насмерть сбила пешехода в Санкт-Петербурге

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Полиция проводит проверку по факту гибели 44-летнего мужчины на железной дороге в Санкт-Петербурге. Пешеход попал под электричку.

По данным транспортного управления МВД, наезд произошел вечером 12 апреля на железнодорожной станции Обухово. Электропоезд, следовавший по маршруту Санкт-Петербург–Мга, совершил наезд на 44-летнего мужчину. Местный житель переходил пути в наушниках, пишет телеканал «78».

В правоохранительных органах уточнили, что машинист подавал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Аналогичный инцидент был зарегистрирован 29 марта во Всеволожском районе Ленинградской области. Поезд насмерть сбил мужчину, переходившего пути в наушниках.

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