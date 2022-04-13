Представитель МИД Захарова назвала британской схемой работу МВД Украины с Медведчуком

Работы украинского МВД с задержанным главой партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» на Украине Виктором Медведчуком — это схема Великобритании. Такое заявление в среду, 13 апреля, сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Под британской схемой она подразумевает проведение быстрого суда — дать срок, а после этого выбить показания.

«Работает безотказно», — сыронизировала Захарова.

Украинская служба безопасности подтвердила информацию о задержании Медведчука по поручению президента Украины Владимира Зеленского во вторник, 12 апреля. Украинский лидер сделал Российской Федерации предложение обменять политика на военнопленных Украины.

12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука. В своем Telegram-канале украинский лидер опубликовал фотографию, на которой изображен мужчина в наручниках, похожий на Медведчука. Зеленский сделал подпись о том, что проведена операция сотрудниками СБУ.

19 марта Совет нацбезобасности Украины (СНБО) приостановил деятельность ряда оппозиционных политических партий на время военного положения, введенного в стране из-за спецоперации РФ. В тот же день украинский суд вынес постановление о заочном аресте лидера политсилы Медведчука.

Политик тогда был объявлен в международный розыск.

27 февраля в некоторых СМИ появилась информация о том, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Это подтверждал и советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Со своей стороны, адвокат Медведчука Лариса Чередниченко опровергла данные о том, что политик сбежал из-под домашнего ареста. По ее словам, Медведчук не совершал побег — он был эвакуирован в безопасное место в Киеве по причине поступающих в его адрес угроз со стороны радикальных националистических группировок. Чередниченко добавила, что о намерении перевести депутата в другое место органы были проинформированы.

10 января Киевский суд вынес решение о продлении домашнего ареста Медведчуку на два месяца по делу о поставках угля из Донбасса. Суд не стал удовлетворять апелляционные жалобы как прокуратуры, так и защиты. Медведчук назвал решение инстанции незаконным.

2 ноября Медведчук заявил, что возбужденное против него дело о госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму сфальсифицировано СБУ.