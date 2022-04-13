Белоусов заявил о попытке создать четыре кольца блокады вокруг России

Западные страны пытаются максимально изолировать Россию от мировой экономики и по сути создать вокруг нее глобальную блокаду. Однако события последних полутора месяцев показали, что сделать это невозможно, заявил в ходе выступления в Совете Федераций 13 апреля вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

«Замысел наших геополитических противников состоит в том, чтобы максимально изолировать Россию от мировой экономики, буквально вырвать нашу страну из мирохозяйственных связей, запустив тем самым процессы деградации и распада нашей экономической системы. По сути, предпринята попытка организовать глобальную блокаду России, состоящую, схематично, из четырех колец (финансового, торгового, транспортного и гуманитарного)», — сообщил вице-премьер.

Белоусов также отметил, что просадка экономики из-за логистических ограничений хотя и началась, но пока еще не затронула рынок труда. А ситуация в торговле — устойчива и находится под контролем.

«Полностью создать такую блокаду — невозможно. Невозможно изолировать Россию, шестую по величине экономику мира, от глобальной экономической системы. И события последних полутора месяцев об этом четко свидетельствуют», — добавил вице-премьер.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что блицкриг недоброжелателей в отношении российской экономики не состоялся, финансовая система работает ритмично. Также российский лидер сказал, что рассчитывает на возобладание здравого смысла в странах Запада в вопросе санкций.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 марта отметил, что говорить о том, что санкции Запада «сокрушили» экономику России, нельзя. Он сказал, что российская экономика переживает трудности, но вместе с тем подчеркнул, что это одновременно является и возможностью для развития, обновления, достижения большей независимости и налаживания новых производств.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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