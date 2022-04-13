Минобороны сообщило, что в Мариуполе в плен сдались 1026 украинских морских пехотинцев

В районе металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе сдались в плен и добровольно сложили оружие 1026 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Конашенков отметил, что среди сдавшихся 36-й бригады морской пехоты 162 офицера, а также 47 женщин-военнослужащих.

При этом 151 человек получил ранения, им на месте оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в мариупольскую больницу, дополняет «Газета.Ru».

13 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение более тысячи морских пехотинцев ВСУ в Мариуполе сдаться в плен правильным выбором. Он призвал украинских военных подумать о родных, а также о своих и чужих жизнях.

4 апреля Кадыров рассказал, что более 260 украинских морских пехотинцев сдались в плен российским Вооруженным силам в Мариуполе. Он отметил, что сдавшиеся в плен морпехи находятся в полной безопасности, и призвал украинских военных вместе с российскими навести порядок в стране ради мирной жизни.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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