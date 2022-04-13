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Медведев посоветовал желающим обменять Медведчука на пленных «крепко запирать двери»

Медведев назвал власти Украины уродцами за методы воздействия на Медведчука
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Заместитель главы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил 13 апреля, что украинским властям, желающим обменять главу политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука на пленных, следует «крепко запирать двери на ночь».

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«Отдельные уродцы, именующие себя «украинскими властями», сообщают, что хотят выбить показания из Виктора Медведчука, «быстро и справедливо» осудить его, а затем обменять на пленных. Этим деятелям стоит внимательно оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе обмениваемых лиц», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

12 апреля президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях опубликовал фото мужчины в наручниках, похожего на Медведчука. По словам украинского лидера, задержали оппозиционера сотрудники Службы безопасности Украины.

Служба безопасности Украины также опубликовала сообщение о задержании Медведчука. В СБУ заявили, что мужчина скрывался на Украине и носил для маскировки форму ВСУ, кроме того, для задержания политика была проведена спецоперация.

На следующий день, в среду, Зеленский предложил России обмен Медведчука на украинских пленных.

Политолог Сергей Марков заявил, в свою очередь, что задержание Медведчука СБУ является примером террористической тактики «живого щита», которую используют сегодня украинские власти.

На Украине в отношении этого политика возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене. Он находился под домашним арестом. Информация о том, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста, появилась 27 февраля в ряде СМИ. Ее подтверждал и советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Со своей стороны, адвокат Медведчука Лариса Чередниченко опровергла данные о том, что политик сбежал из-под домашнего ареста. По ее словам, Медведчук не совершал побег — он был эвакуирован в безопасное место в Киеве по причине поступающих в его адрес угроз со стороны радикальных националистических группировок. Чередниченко добавила, что о намерении перевести депутата в другое место органы были проинформированы.

10 января Киевский суд вынес решение о продлении домашнего ареста Медведчуку на два месяца по делу о поставках угля из Донбасса. Суд не стал удовлетворять апелляционные жалобы как прокуратуры, так и защиты. Медведчук назвал решение инстанции незаконным.

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