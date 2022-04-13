Медведев посоветовал желающим обменять Медведчука на пленных «крепко запирать двери»
Заместитель главы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил 13 апреля, что украинским властям, желающим обменять главу политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука на пленных, следует «крепко запирать двери на ночь».
«Отдельные уродцы, именующие себя «украинскими властями», сообщают, что хотят выбить показания из Виктора Медведчука, «быстро и справедливо» осудить его, а затем обменять на пленных. Этим деятелям стоит внимательно оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе обмениваемых лиц», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
12 апреля президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях опубликовал фото мужчины в наручниках, похожего на Медведчука. По словам украинского лидера, задержали оппозиционера сотрудники Службы безопасности Украины.
Служба безопасности Украины также опубликовала сообщение о задержании Медведчука. В СБУ заявили, что мужчина скрывался на Украине и носил для маскировки форму ВСУ, кроме того, для задержания политика была проведена спецоперация.
На следующий день, в среду, Зеленский предложил России обмен Медведчука на украинских пленных.
Политолог Сергей Марков заявил, в свою очередь, что задержание Медведчука СБУ является примером террористической тактики «живого щита», которую используют сегодня украинские власти.
На Украине в отношении этого политика возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене. Он находился под домашним арестом. Информация о том, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста, появилась 27 февраля в ряде СМИ. Ее подтверждал и советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Со своей стороны, адвокат Медведчука Лариса Чередниченко опровергла данные о том, что политик сбежал из-под домашнего ареста. По ее словам, Медведчук не совершал побег — он был эвакуирован в безопасное место в Киеве по причине поступающих в его адрес угроз со стороны радикальных националистических группировок. Чередниченко добавила, что о намерении перевести депутата в другое место органы были проинформированы.
10 января Киевский суд вынес решение о продлении домашнего ареста Медведчуку на два месяца по делу о поставках угля из Донбасса. Суд не стал удовлетворять апелляционные жалобы как прокуратуры, так и защиты. Медведчук назвал решение инстанции незаконным.