Три человека пострадали в ДТП со столбом в Омске

Два автомобиля столкнулись на перекрестке в Омске, после чего одна из машин протаранила опору уличного освещения. Три человека получили травмы.

Авария произошла на пересечении улиц Шебалдина и 10 лет Октября. По данным правоохранительных органов, водитель ВАЗ-21074 при повороте не предоставил преимущество машине Nissan Primera. После удара отечественная легковушка врезалась в столб, а иномарка протаранила стойку дорожного знака. Об этом пишет ИА «Город55».

Травмы получили оба водителя и 22-летний пассажир «ВАЗа». У всех пострадавших диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, а также множественные переломы и ушибы. У одного из пострадавших диагностирован пневмоторакс.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее в этот день сообщалось о ДТП с участием пьяного водителя в Амурской области. Иномарка опрокинулась при движении по дороге между селами. Травмы получили двое пассажиров.