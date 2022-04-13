Прямой эфир
Мир
Посольство РФ потребовало от Италии принять меры по защите загранпредставительств
Экономика
Белоусов заявил о попытке создать четыре кольца блокады вокруг России
Мир
В Великобритании уровень инфляции достиг рекордного с 1992 года уровня
Мир
Жители Луганска вышли на протест к офису ОБСЕ
Мир
Канцлера ФРГ Шольца пригласили в Киев вместо президента Штайнмайера
Интернет
Российские пользователи подали иск к Netflix на 60 млн рублей
Мир
Более 1 тыс. украинских военных сдались в плен силам ДНР в Мариуполе
Экономика
В Совфеде объяснили нежелание Запада платить за газ в рублях
Экономика
Правительство РФ утвердило правила расчетов за лизинг иностранных самолетов
Мир
В министерстве госбезопасности ЛНР рассказали о шпионаже агентов ОБСЕ
Мир
СК РФ возбудил дела по фактам пыток российских военных на Украине

Три человека пострадали в ДТП со столбом в Омске

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два автомобиля столкнулись на перекрестке в Омске, после чего одна из машин протаранила опору уличного освещения. Три человека получили травмы.

Авария произошла на пересечении улиц Шебалдина и 10 лет Октября. По данным правоохранительных органов, водитель ВАЗ-21074 при повороте не предоставил преимущество машине Nissan Primera. После удара отечественная легковушка врезалась в столб, а иномарка протаранила стойку дорожного знака. Об этом пишет ИА «Город55».

Травмы получили оба водителя и 22-летний пассажир «ВАЗа». У всех пострадавших диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, а также множественные переломы и ушибы. У одного из пострадавших диагностирован пневмоторакс.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее в этот день сообщалось о ДТП с участием пьяного водителя в Амурской области. Иномарка опрокинулась при движении по дороге между селами. Травмы получили двое пассажиров.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022