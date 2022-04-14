Ozon запустил сервис для бронирования отелей

Интернет-магазин Ozon запустил услугу по бронированию отелей и будет развивать собственный маркетплейс для путешествий. Как рассказали «Известиям» в пресс-службе компании 13 апреля, выбрать вариант проживания можно будет из 70 тыс. предложений внутри страны и в странах, доступных для посещения.

«Сейчас предложения Ozon Travel агрегируются с сайтов онлайн-бронирования, в перспективе отелям будет доступен специальный личный кабинет, к которому они смогут подключиться напрямую, выкладывать свои предложения и самостоятельно управлять ценами», — отметили в Ozon.

Стоимость гостиницы на сервисе бронирования отелей от Ozon не будет отличаться от рыночной и не превысит предложений на сайтах-агрегаторах. При этом предполагается, что постоянные клиенты компании почти всю стоимость бронирования смогут оплатить баллами Ozon.

«У тех, кто бронирует отели через Ozon Travel, есть преимущество: до 99% стоимости брони можно оплатить баллами Ozon. Также сейчас все клиенты получают кешбэк 7% от суммы первого бронирование — он начисляется сразу после оплаты», — указали в пресс-службе.

Для того, чтобы найти подходящий вариант проживания, пользователю нужно будет зайти на сайт или в мобильное приложение Ozon и выбрать в верхнем меню Ozon Travel, а далее перейти в категорию «Отели». В ближайшее время в сервисе появятся рейтинг гостиниц, отзывы клиентов и возможность бронирования номера без предоплаты и банковской карты.

«Ежемесячно сервисом Ozon Travel пользуется более 3,5 млн клиентов, мы видим высокий спрос на авиа и ж/д билеты. Теперь у нас появились еще и отели. В первые дни тестирования сервиса на ограниченной выборке пользователей уже совершалось порядка 100 бронирований ежедневно — это явно подтверждает востребованность сервиса», — сообщил генеральный директор Ozon Travel Михаил Осин.

По словам Осина, появление маркетплейса для отелей даст владельцам гостиниц еще больше возможностей выхода на новую для них аудиторию.

«Это актуально и для отелей в больших городах, которые лишились притока иностранных туристов, и для гостиниц в небольших населенных пунктах, которым необходимо повышать свою узнаваемость среди многомиллионного населения страны», — заявил гендиректор Ozon Travel.

5 марта в пресс-службе компании Booking.com сообщили «Известиям», что сервис онлайн-бронирования гостиниц временно прекратил деятельность на территории России в связи со сложностью ведения турбизнеса.

Как заявил в тот же день руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, переходный период для туротрасли из-за прекращения работы сервиса займет до двух месяцев.

В свою очередь, депутат Госдумы РФ от Крыма, член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Черняк заявил, что в приостановке работы Booking.com в России «нет ничего смертельного». По его словам, давно пора дать дорогу российским сервисам, а также поддержать их сейчас на фоне антироссийских санкций.