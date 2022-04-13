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«Известия» сняли на видео последствия удара ВСУ по Ирмино в ЛНР

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Корреспондент телеканала «Известия» в среду, 13 апреля, снял на видео последствия обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) жилого квартала в городе Ирмино в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Сообщается, что в больницу с тяжелыми травмами доставлен пожилой мужчина.

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На кадрах видно, что несколько жилых домов оказались разрушены. Повреждения также получила местная пекарня: во время обстрела сотрудник сидел на стуле, осколок снаряда повредил часть стула, и мужчина чудом остался жив.

Ранее, 11 апреля, «Известия» сообщали, что в освобожденной от националистов Волновахе (Донецкая Народная Республика) возобновились школьные занятия. Учителя и школьники организовали торжественную линейку в честь начала уроков.

24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре Вооруженных сил Украины.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. На следующий день документы были ратифицированы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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