Эксперт спрогнозировал рост инфляции в Германии

Антироссийские санкции еще не успели сказаться на росте цен в Германии. При этом инфляция в стране начала разгоняться еще год назад и эта динамика будет усугубляться. Об этом в среду, 13 апреля, заявил на брифинге в Берлине глава института мировой экономики в городе Киль Штефан Котс, представляя совместный прогноз ведущих экономических институтов Германии для министерства экономики.

По его словам, серьезный рост сырьевых цен будет «удерживать высокий уровень инфляции, так как изменение цен еще не в полной мере дошло до уровня потребителя».

Говоря о росте инфляции в стране на протяжении года, Котс подчеркнул, что это не было спровоцировано российской спецоперацией. Однако сейчас эта ситуация повлияет на ее развитие. Следствием начала растущей уже достаточное время инфляции эксперт назвал пандемию коронавируса. Он подчеркнул, что тогда для поддержки предприятий были приняты государственные меры, ставшие причиной разгона инфляции.

При этом Котс подчеркнул, что спецоперация России по защите мирных жителей Донбасса стала следствием тяжелого ущерба мировой экономике. Прежде всего, по линии международной торговли.

«Прежде всего, где затронутые регионы были более важны как поставщики сырья, а не как рынки мирового сбыта. Неуверенность в обеспечении важными поставками выросла, это отражается в стремительном росте цен на важное сырье», — отметил эксперт.

В то же время заместитель генерального секретаря Немецкой ассоциации фермеров Удо Хеммерлинг заявил в среду в интервью журналу Der Spiegel, что потребителям не нужно беспокоиться о дефиците основных продуктов питания.

При этом эксперт заявил о дефиците подсолнечного масла, но в качестве альтернативной замены назвал наличие в стране рапсового масла. Также может возникнуть и дефицит мяса, которое уже подорожало в стране.

«Проблема в том, что потребители привыкли к тому, что все доступно в любое время. Это может измениться для мяса в ближайшие месяцы. Конечно, потребитель может тогда просто купить колбасу вместо отбивных. Но когда становится известно, что отбивных не хватает, и все быстро заполняют морозильную камеру, тогда снова возникает этот эффект хомяка, и товаров становится еще меньше», — отметил он.

По мнению эксперта, дефицит товаров в Германии ожидается меньше, чем скачок цен.

«Все ощущают последствия высоких цен. Такая богатая страна, как Германия, всегда будет получать товары на мировом рынке. Самая большая проблема заключается в том, что в настоящее время цены растут по всем направлениям и так быстро», — заключил он.

Накануне стало известно, что в Германии инфляция в стране в марте выросла до 7,3%, что стало самым высоким показателем с момента объединения ФРГ и ГДР в 1990 году.

1 апреля гендиректор крупнейшего в мире химического концерна BASF Мартин Брудермюллер заявил, что Германию ждут тяжелые последствия в случае замораживания импорта или долгосрочного прекращения поставок газа и нефти из России.

Санкции против России усилились после того, как 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Несогласные со спецоперацией страны Запада ввели новые санкции против РФ: в частности, ограничения коснулись энергоресурсов. Из-за запретов инфляция в Европе и США существенно усилилась, а цены выросли.

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