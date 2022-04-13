Массовый мор рыбы зафиксирован в водоемах Омской области

Жители Омской области сообщили о море рыбы на нескольких водоемах Омской области. Проверку проводят сотрудники министерства природных ресурсов и экологии региона.

В ведомстве отмечают, что большинство водоемов в Западной Сибири мелководны, из-за чего в зимний период им грозит мор. После формирования ледового покрова фотосинтез у водных растений и фитопланктона останавливается, из-за чего прекращается поступление кислорода в воду. В водоемах с глубиной до 3 м остается слой воды 0,5–1,5 м. Чем ниже температура воздуха и толще лед, тем меньше шансов у рыбы успешно пройти зимовку, пишет ИА «Омскрегион».

В Омской области расположено 16 тыс. озер. В их числе есть водоемы с периодами между заморами в 4–8 лет. В основном они имеют глубину до 4,5 м. К таким озерам относят Ик, Салтаим и Тенис в Крутинском районе. Специалисты министерства отмечают, что обычно после мора на озерах в большом количестве появляется зоопланктон. Благодаря этому создается благоприятная обстановка по зарыблению ценными видами рыб, в том числе щукой, судаком и карпом. Таким образом, водоемы восстанавливают биомассу к следующему лету.

Ранее сообщалось, что специалисты Южного научного центра РАН разработали математическую модель, которая позволит прогнозировать места массовой гибели рыбы в Азовском море.