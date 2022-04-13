Прямой эфир
Мир
Посольство РФ потребовало от Италии принять меры по защите загранпредставительств
Экономика
Белоусов заявил о попытке создать четыре кольца блокады вокруг России
Мир
В Великобритании уровень инфляции достиг рекордного с 1992 года уровня
Мир
Жители Луганска вышли на протест к офису ОБСЕ
Мир
Канцлера ФРГ Шольца пригласили в Киев вместо президента Штайнмайера
Интернет
Российские пользователи подали иск к Netflix на 60 млн рублей
Мир
Более 1 тыс. украинских военных сдались в плен силам ДНР в Мариуполе
Экономика
В Совфеде объяснили нежелание Запада платить за газ в рублях
Экономика
Правительство РФ утвердило правила расчетов за лизинг иностранных самолетов
Экономика
Белоусов заявил о переводе 571 иностранного самолета в реестр России
Мир
Макрон отказался называть геноцидом действия России на Украине

«Ъ»: иностранные онлайн-магазины блокируют платежи по выпущенным в РФ картам UnionPay

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Зарубежные магазины и их банки-эквайеры не принимают платежи с карт, которые были выпущены в Российской Федерации. Такое ограничение коснулось и системы UnionPay, передает газета «Коммерсант».

МИРовой союз: когда российские банки подключат к UnionPay
Семь крупных кредитных организаций заявили о планах присоединиться к китайской платежной системе

Сама система могла бы выставить эквайерам требования не отклоняться от исполнения обязательств, но компания никак не реагирует на сложившуюся ситуацию.

Воспользоваться UnionPay за границей получается лишь в единичных случаях.

Довольно часто оплатить заказы, сделанные в интернет-магазинах, картой UnionPay также не получается. Банки не говорят публично о том, что такая проблема есть, и никак не комментируют ситуацию. В кол-центрах организаций, обзвон которых сделал «Коммерсант», сказали, что невозможность расплачиваться картой — явление распространенное.

Газета также направила запросы в банки, которые занимаются выпуском карты UnionPay на территории России, но там соответствующих ответов не последовало.

Сообщается, что карта UnionPay все так же пользуется спросом, а стоимость выпуска и обслуживания колеблется от нескольких тысяч и может превышать 10 тыс. рублей за 12 месяцев пользования.

Исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова рассказала газете, что у торговой точки нет доступа к таблице БИНов платежной системы, им владеют лишь банки-участники системы. БИН состоит из первых шести цифр номера карты, в которых содержатся данные в том числе о стране выпуска. Так, выбирать, чьи карты принимать, а чьи не принимать, можно только на уровне эквайера, заверила Михайлова. По правилам платежной системы, банки-эквайеры не могут дискриминировать карту по стране выпуска.

Независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков отметил, что эта ситуация касается не политики, а, скорее, техники. Эквайеры не хотят углубляться в вопрос, какой банк Российской Федерации оказался под влиянием антироссийских санкций и не использует ли он уловки для обхода.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин 13 апреля в беседе с «Известиями» отметил, что платежная система UnionPay бесполезна для россиян, карты и дальше будут блокировать.

13 марта, согласно данным исследовательского центра портала SuperJob.ru, стало известно, что с момента запрета на оплату за пределами страны выпущенными в России картами платежных систем Visa и MasterCard уже 35% граждан выразили желание оформить карту «Мир-UnionPay».

В начале марта международные платежные системы Visa и MasterCard объявили о приостановке работы в России.

Страны Запада продолжают вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве тогда пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022