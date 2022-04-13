«Ъ»: иностранные онлайн-магазины блокируют платежи по выпущенным в РФ картам UnionPay

Зарубежные магазины и их банки-эквайеры не принимают платежи с карт, которые были выпущены в Российской Федерации. Такое ограничение коснулось и системы UnionPay, передает газета «Коммерсант».

Сама система могла бы выставить эквайерам требования не отклоняться от исполнения обязательств, но компания никак не реагирует на сложившуюся ситуацию.

Воспользоваться UnionPay за границей получается лишь в единичных случаях.

Довольно часто оплатить заказы, сделанные в интернет-магазинах, картой UnionPay также не получается. Банки не говорят публично о том, что такая проблема есть, и никак не комментируют ситуацию. В кол-центрах организаций, обзвон которых сделал «Коммерсант», сказали, что невозможность расплачиваться картой — явление распространенное.

Газета также направила запросы в банки, которые занимаются выпуском карты UnionPay на территории России, но там соответствующих ответов не последовало.

Сообщается, что карта UnionPay все так же пользуется спросом, а стоимость выпуска и обслуживания колеблется от нескольких тысяч и может превышать 10 тыс. рублей за 12 месяцев пользования.

Исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова рассказала газете, что у торговой точки нет доступа к таблице БИНов платежной системы, им владеют лишь банки-участники системы. БИН состоит из первых шести цифр номера карты, в которых содержатся данные в том числе о стране выпуска. Так, выбирать, чьи карты принимать, а чьи не принимать, можно только на уровне эквайера, заверила Михайлова. По правилам платежной системы, банки-эквайеры не могут дискриминировать карту по стране выпуска.

Независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков отметил, что эта ситуация касается не политики, а, скорее, техники. Эквайеры не хотят углубляться в вопрос, какой банк Российской Федерации оказался под влиянием антироссийских санкций и не использует ли он уловки для обхода.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин 13 апреля в беседе с «Известиями» отметил, что платежная система UnionPay бесполезна для россиян, карты и дальше будут блокировать.

13 марта, согласно данным исследовательского центра портала SuperJob.ru, стало известно, что с момента запрета на оплату за пределами страны выпущенными в России картами платежных систем Visa и MasterCard уже 35% граждан выразили желание оформить карту «Мир-UnionPay».

В начале марта международные платежные системы Visa и MasterCard объявили о приостановке работы в России.

Страны Запада продолжают вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве тогда пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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