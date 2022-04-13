Штормовое предупреждение объявили в Крыму из-за подъема воды в реках

МЧС объявило штормовое предупреждение в Крыму в связи с возможным повышением уровня воды в реках в ближайшее время. Неблагоприятная ситуация будет складываться 13 и 14 апреля.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень воды в реках может повыситься на 0,5–1 м. При этом опасные отметки достигнуты не будут, уточняет ИА «Крыминформ». Повышение уровня воды ожидается с вечера 13 апреля.

Также в республике действует штормовое предупреждение в связи с погодными условиями. В ближайшие двое суток в Крыму ожидаются сильные дожди, в горах выпадет снег. Скорость ветра будет достигать 25–30 м/с на юге, востоке и в горных районах. МЧС прогнозирует вероятность возникновения аварий на объектах инфраструктуры. Жителям региона рекомендовано при непогоде избегать рекламных конструкций и деревьев.

С 12 апреля штормовое предупреждение действует в Ростовской области. Местами ожидаются усиление ветра до 23 м/с, ливни и грозы.