Москвичам пообещали дождливые выходные

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в среду, 13 апреля, рассказала «Известиям», какая погода ожидается в столице на выходных, 16 и 17 апреля.

«Погода на выходных не порадует жителей Московского региона. Центр циклона будет находится вблизи области, в зоне его атмосферных фронтов. Всю субботу будет идти дождь, температура ночью и утром составит порядка +3…+5 градусов, днем — не выше +6…+8 градусов. В воскресенье ночью местами возможны осадки в виде мокрого снега, а днем просто дождь. Температура понизится, ночью будет порядка –1…+1 градусов, а днем — около +5…+6 градусов. Можно сказать, что температура в выходные дни будет ниже климатической нормы», — рассказала специалист.

Кроме того, в среднем на Москву может выпасть от трети до половины месячной нормы осадков. Норма осадков в городе на сегодняшний день уже перевыполнена, заключила Позднякова.

11 апреля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил об исчезновении постоянного снежного покрова в Москве. В Подмосковье снежный покров еще фиксируется только в Новой Москве (Михайловское) — 2 см.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в целом вся неделя будет дождливой. По его словам, в столице продолжит держаться весенняя погода. В ближайшую неделю температура воздуха будет выше нормы на 3–4 градуса.

До этого, 8 апреля, Вильфанд предупредил, что в Москве во второй половине апреля и начале мая можно еще ожидать заморозков, что характерно для столицы. По словам метеоролога, уже четко видна тенденция к весеннему потеплению, но это не исключает похолоданий.