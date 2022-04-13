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Историк призвал власти Польши «повзрослеть» в отношениях с Россией

Польский историк Михал Крупа считает унизительной антироссийскую риторику Варшавы
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Отношение Польши к РФ на фоне ситуации на Украине похоже на воинственный угар, лишенный всякого смысла. Об этом рассказал Михал Крупа в статье для журнала The American Conservative.

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По его словам, многие политики в Польше выстроились в очередь, чтобы оправдать Киев, якобы защищающий демократические ценности.

Крупа также отметил, что подбадривание польских политиков со стороны США создает в Варшаве иллюзию, будто они обрели некий возвышенный статус на международной арене. Автор статьи напомнил, что премьер Польши Матеуш Моравецкий дошел в русофобской риторике до того, что назвал оправданным коллективное наказание всего российского народа.

Он также отметил, что президент республики Анджей Дуда де-факто исполняет обязанности вице-президента Украины, требуя от западных стран поставок оружия.

11 апреля российский посол в Польше Сергей Андреев заявил, что здание, являющееся дипсобственностью РФ, было захвачено в Варшаве. К зданию прибыли судебные исполнители и потребовали передать польской госказне в лице мэрии Варшавы этот объект. Он добавил, что Польше направлен протест.

О принятии таких мер предупреждение от Польши поступило еще 1 марта. Тогда речь шла также о школе при посольстве России, которая располагается на улице Келецка, 45. МИД заявил, что здания не используются Россией в дипломатических и консульских целях.

28 марта территорию Польши покинули 45 высланных российских дипломатов. Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев заявил, что власти той страны не смогли предъявить никаких конкретных претензий. По его словам, дипломатические отношения между двумя странами сохраняются формально, «но их наполнение стремится к нулю». По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Польша занимается разрушением отношений с РФ. В качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата 45 польских дипломатов.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России после начала Москвой специальной операции по защите Донбасса с 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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