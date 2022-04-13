Захарова назвала провокацией заявления об угрозе РФ для Швеции и Финляндии

Заявления о необходимости членства Швеции и Финляндии в НАТО не обоснованны. Такое заявление сделала в среду, 13 февраля, официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

«Эти заявления неумны. Они не основываются на фактах, они лежат в русле пропаганды и провокации. Они не отвечают интересам народов этих стран и обеспечивают и обслуживают интересы коллективного Североатлантического альянса под руководством США», — сказала дипломат, комментируя слова главы МИД Швеции Анн Линде о недопустимости того, чтобы «Россия каким-либо образом угрожала Швеции и Финляндии».

Захарова отметила, что подобные заявления не отвечают интересам народов этих стран, они обеспечивают и обслуживают интересы НАТО. По мнению дипломата, рассматривать подобные заявления в качестве индивидуального, самостоятельного мнения — неправильно.

11 апреля Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Финляндия и Швеция рассматривают возможность стать членами НАТО уже этим летом и что вопрос активно обсуждается.

13 апреля «Известиям» сообщили в правительстве Швеции, что референдум о членстве в НАТО не запланирован. В пресс-службе отметили, что позиция населения представлена в местных газетах. Так, например, в проведенном изданием SvD в марте опросе 46% шведов выступили за членство в НАТО, 30% — против, а остальные не определились.

В Финляндии после публикации ряда опросов правительство также приняло решение не проводить референдум. Президент страны Саули Ниинистё, который выступал ранее за такое голосование, заявил в начале апреля, что в этом нет необходимости, ведь мнение общественности уже известно.

Ранее, 11 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО негативно скажется на обстановке на европейском континенте. Он указал на то, что это не тот альянс, который обеспечивает мир и стабильность. Дальнейшее расширение не принесет дополнительного спокойствия на европейский континент.

13 февраля посол РФ в Стокгольме Виктор Татаринцев заявил, что решение Швеции вступить в НАТО вызовет у России дополнительное беспокойство в связи с расширением альянса. По его словам, с 2014 года российско-шведские отношения «полностью заморожены» по инициативе Стокгольма и это во многом осложняет дипломатические и военные контакты.