Новую поликлинику построят в подмосковной Лобне в 2024 году

В Московской области определен подрядчик, который займется строительством поликлинического отделения в городском округе Лобня. Объект введут в эксплуатацию в 2024 году.

Новое учреждение войдет в состав Лобненской центральной городской больницы. По данным министерства строительного комплекса Московской области, поликлиника рассчитана на 600 посещений в смену. Проектированием и строительством займется ООО «Триумф», пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По условиям техзадания в поликлинике будет организован дневной стационар на 45 коек. Кроме того, в учреждении откроют женскую консультацию, клинико-диагностическую лабораторию, санитарные комнаты, пункт лекарственного обеспечения, кабинеты травматологов, инфекционистов и рентген-кабинет.

Согласно плану, территория вокруг поликлиники будет благоустроена. Строительство ведется в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».