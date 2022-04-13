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Два человека могут находиться под завалами сошедшей близ Алма-Аты лавины

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В горах неподалеку от Алма-Аты в среду, 13 апреля, сошла лавина. Об этом сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям. Отмечается, что под завалами могут находиться два человека.

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«13 апреля в 13:28 (10:28 мск. — Ред.) поступило сообщение о том, что в районе пика Молодежный сошла лавина. Предположительно, под ней остались два человека», — отмечает ведомство.

По данным департамента, к поискам привлечены 26 человек, шесть единиц техники и два кинологических расчета.

В МЧС отметили, что, по статистике, более 1/3 людей, которые попали в снежную лавину, выбираются самостоятельно.

8 апреля от сотрудников МЧС появилось предупреждение о возможном сходе лавин в Сахалинской области. Противолавинный центр Сахалинского УГМС сообщал о том, что в одном муниципалитете лавины возможны с 9 по 11 апреля. На остальной части Сахалина не лавиноопасно, вероятен сход одиночных лавин.

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