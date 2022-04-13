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Почти 30 жителей Приморья пострадали от укусов клещей за неделю

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В Приморском крае 28 человек пострадали от укусов клещей за минувшую неделю. Вирус клещевого энцефалита в обнаруженных особях не выявлен.

Случаи укусов зарегистрированы в Находке, Уссурийске, Дальнегорске, Партизанске, Артеме, Владивостоке, а также Октябрьском, Черниговском, Кавалеровском, и Пограничном районах. Об этом пишет Vostokmedia. На экспресс-исследование в лабораторию попали 19 клещей. В двух особях обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза, в одной — клещевого риккетсиоза.

В числе пострадавших от укусов — 11 детей.

По данным Роспотребнадзора, за аналогичный период 2021 года было зарегистрировано 49 укусов клещей. Чтобы обезопасить себя от клещевого энцефалита, специалисты рекомендуют сделать прививку. Вакцинацию прошли свыше 9,5 тыс. жителей Приморского края.

В Тюменской области с начала сезона к медикам обратились восемь человек, в том числе двое детей. Все пострадавшие получили экстренную профилактику иммуноглобулином.

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