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Врачи назвали пять ранних признаков образования тромбов

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Одним из основных ранних признаков образования тромбов является отек или покраснения рук и ног. Об этом рассказали врачи в беседе с изданием ETNT.

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«Обычно тромб образовывается в одной ноге, и это сопровождается обширным отеком конечности, а не только припухлостью лодыжки», — пояснил специалист по сосудистой медицине, доктор Джеффри Барнс.

Как добавила доктор медицинских наук Анджали Вайдья, еще одним признаком образования тромба является одышка. По ее словам, этот симптом особенно опасен для пациентов, у которых уже ранее был обнаружен тромб в легких. В этом случае отдышка может указывать на хроническую тромбоэмболическую легочную гипертензию.

Также об образовании тромбов может говорить боль в груди. По словам специалиста по сосудистой медицине Майкла Трана, в этом случае у пациента будет простреливающая боль, которая может отдавать в спину.

Кроме того, тромб также может привести к возникновению регулярных судорог и спазмов. Сосудистый хирург Ли Киркси пояснил, что в этом случае судороги могут сопровождаться болевыми ощущениями, которые со временем становятся только сильнее.

Как отметили врачи, образование тромбов может быть также связано с тяжелыми последствиями COVID-19.

27 января руководитель Центра сердечно-сосудистой патологии Заур Шугушев назвал три ключевых фактора развития тромбоза. По его словам, тромбы возникают из-за проблем со стенками сосудов, замедления естественного кровотока и повреждения в сосудистой клетке. Он также отметил, что риск возникновения тромбоза повышают сердечно-сосудистые заболевания, варикозное расширение вен, курение, коронавирус, хирургические операции, долгие перелеты и некоторые медикаменты.

4 января кардиолог Владимир Хорошев рассказал, что чрезмерное утепление в холодную погоду может спровоцировать возникновения тромбоза. Кроме того, травма любого рода нередко является причиной возникновения этого заболевания.

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