Эксплуатацию двух пассажирских паромов запретили в Якутии

Транспортная прокуратура запретила эксплуатацию двух пассажирских паромов в Якутии. Они были задействованы по маршруту Якутск — Нижний Бестях.

Паромы принадлежат индивидуальному предпринимателю, который осуществлял перевозки без документов, подтверждающих техническую годность судов. Плавсредства курсировали через реку в сезон 2021 года. Сотрудники прокуратуры применяли меры административного характера к владельцу судов, однако необходимого результата это не принесло. Тогда ведомство обратилось в Якутский городской суд.

По решению суда владельцу паромов запрещено использовать плавсредства до получения документов об их технической годности, пишет ИА SakhaNews.

Днем ранее сообщалось об открытии паромной переправы через реку Оку в Рязанской области. Перевозки будут осуществляться на дороге Шилово — Юшта — Санское — Погори.