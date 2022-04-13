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На 64-м году жизни умерла фигуристка Ирина Воробьева

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Чемпионка мира и Европы по парному фигурному катанию Ирина Воробьевой умерла на 64-м году жизни. Об этом информирует в среду, 13 апреля, пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Причина смерти не сообщается.

«На протяжении всей спортивной карьеры Ирина в паре со своими партнерами показывала сумасшедшие результаты. Она была безумно предана делу, трудолюбива. Человек железной воли и сильного характера, она никогда не пасовала перед трудностями и умела собираться в самый нужный момент и преодолевать все. Яркая личность», — рассказала бывший тренер чемпионки Тамара Москвина.

Воробьева каталась в паре с Александром Власовым и Игорем Лисовским. В 1976 году с Власовым она удостоилась звания чемпионки Советского Союза и заняла четвертое место на Олимпиаде того же года. Катаясь с Лисовским, победила на чемпионатах мира и Европы, два раза получила титул серебряного и бронзового призера Европы. После завершения спортивной карьеры она работала тренером в США.

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