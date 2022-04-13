Белоусов заявил о попытке создать четыре кольца блокады вокруг России

Запад пытается максимально изолировать Россию от мировой экономики. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в среду, 13 апреля, в ходе выступления в Совете Федерации.

«Замысел наших геополитических противников состоит в том, чтобы максимально изолировать Россию от мировой экономики, буквально вырвать ее из мирохозяйственных связей, запустив тем самым процессы деградации и распада нашей экономической системы», — сказал он.

Он подчеркнул, что реализовать задуманное не получится, изолировать не удастся — «невозможно изолировать Россию — шестую по величине экономику мира — от глобальной экономической системы».

Также он отметил, что события последних полутора месяцев об этом четко свидетельствуют.

При этом вице-премьер отметил, что просадка экономики из-за логистических ограничений и недостатка ликвидности началась, но пока не затронула рынок труда.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что блицкриг недоброжелателей в отношении российской экономики не состоялся, финансовая система работает ритмично. Также российский лидер сказал, что рассчитывает на возобладание здравого смысла в странах Запада в вопросе санкций.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 марта отметил, что говорить о том, что санкции Запада «сокрушили» экономику России, нельзя. Он сказал, что российская экономика переживает трудности, но вместе с тем подчеркнул, что это одновременно является и возможностью для развития, обновления, достижения большей независимости и налаживания новых производств.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности РФ.

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