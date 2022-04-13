Два человека пострадали в ДТП с пьяным водителем в Амурской области

Два человека получили травмы в ДТП с пьяным водителем в Амурской области. Иномарка опрокинулась при движении между селами.

Авария произошла на дороге Старая Райчиха — Калинино. По данным Госавтоинспекции, водитель 1966 года рождения в состоянии алкогольного опьянения сел за руль машины Toyota Corolla, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части. В результате иномарка опрокинулась, пишет Амурская служба новостей.

Двое пассажиров 1984 года рождения получили травмы различной степени тяжести. Они доставлены в медицинское учреждение.

Уточняется, что у автомобилиста нет водительского удостоверения. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, а также составлены административные материалы. Водителя поместили в изолятор временного содержания.

11 апреля сообщалось о ДТП с участием машины скорой помощи в Беловском округе Кузбасса. Иномарка столкнулась с медицинским автомобилем на перекрестке. Четыре человека, включая двух врачей, получили травмы.