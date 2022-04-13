Минобороны РФ: в Мариуполе сдались в плен 1026 украинских морпехов, среди них 162 офицера

В Мариуполе сдались в плен 1026 военнослужащих Украины, среди них 162 офицера. Об этом сообщил на брифинге в среду, 13 апреля, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В результате успешных наступательных действий российских Вооруженных сил и подразделений милиции ДНР добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты», — сказал он.

По его словам, среди сдавшихся — 162 офицера, а также 47 женщин-военнослужащих. При этом 151 человек получил ранения, им на месте оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в мариупольскую больницу.

Также Конашенков сообщил, что военные России уничтожили два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения армии Украины и четыре украинских вертолета.

Ранее в тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение более тысячи морских пехотинцев ВСУ в Мариуполе сдаться в плен правильным выбором. Он призвал украинских военных подумать о родных, а также о своих и чужих жизнях.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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