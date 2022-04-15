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В МИЦ «Известия» обсуждают импортозамещение в химической отрасли. Трансляция

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В пресс-центре МИЦ «Известия» в пятницу, 15 апреля, проходит пресс-конференция на тему: «Импортозамещение в химической отрасли РФ. Цели, результаты, инновации».

Как пандемия COVID-19 и экономические ограничения повлияли на отечественную химическую промышленность? Насколько российский химпром зависит от зарубежного оборудования и сырья? Есть ли на рынке отечественные продукты, не уступающие по качеству европейским аналогам?

Участники:

  • Николай Цурков, генеральный директор ООО «Торговый дом «ХИММЕД»;
  • Евгений Шешин, заместитель заведующего кафедрой вакуумной электроники, заведующий лабораторией вакуумной и СВЧ электроники Московского физико-технического института (МФТИ);
  • Дмитрий Сахаров, проректор по экономике и инновациям Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ).

К участию приглашены представители Министерства промышленности и торговли России.

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