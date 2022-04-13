В Москве разработали гид по мерам поддержки предпринимателей

В Москве представили новый сборник «Алгоритмы для бизнеса», сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина. В документе содержится информация о федеральных и городских мерах поддержки предпринимателей в условиях санкций.

«Мы хотим помочь предпринимателям сориентироваться в законодательных изменениях и принятых мерах поддержки. В новом сборнике есть информация о действующих субсидиях, грантах, льготном кредитовании. Там же можно найти ответы на часто задаваемые вопросы в сфере трудовых отношений», — рассказала Сергунина.

Справочник подготовил городской штаб по защите бизнеса в сотрудничестве с московским департаментом предпринимательства и инновационного развития.

В сборнике более 40 страниц, в нем перечислены различные меры поддержки, касающиеся кредитов, субсидий, налогов, административных барьеров. Каждое положение подкреплено ссылкой на соответствующий правовой акт. Кроме того, в справочнике есть разделы, которые посвящены отдельным видам предпринимательской деятельности, например, IT или гостинично-туристическому бизнесу. Гид регулярно обновляется.

В 2020 году был подготовлен похожий сборник, объединивший рекомендации для бизнеса в условиях пандемии. Предприниматели обратились к нему более 20 тыс. раз, а Агентство стратегических инициатив включило его в число лучших региональных практик по версии сервиса «Смартека».

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.