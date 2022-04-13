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В Москве школьники выманили у одноклассницы 1 млн рублей на компьютер и маникюр

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В Москве 11-летняя школьница раздала своим одноклассникам 1 млн рублей без ведома родителей. Об этом 13 апреля сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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История началась в декабре прошлого года, когда одноклассник девочки пожаловался на разбитый телефон и на то, что он не может поделить ноутбук с братом. Тогда девочка взяла часть денег из сейфа родителей, где хранилась крупная сумма, и отдала их своему другу.

После этого одноклассники стали обращаться к школьнице «за помощью». Кому-то срочно потребовались «ноготочки» за 60 тыс. рублей, 20 тыс. рублей на шопинг. А юноша, с которого началась эта история, и вовсе сначала потребовал у девочки 300 тыс. рублей, а потом 500 тыс. рублей на новые телефон и компьютер.

Спустя некоторое время школьница начала требовать у друзей возврата денег. Те в свою очередь пообещали, что отдадут все до копейки, когда пойдут работать, а после занесли одноклассницу в черный список в соцсетях и перестали с ней общаться в школе.

Лишь в апреле родители школьницы обнаружили пропажу и обратились в полицию. По информации издания, в настоящее время дело передано в уголовный розыск.

В июле прошлого года школьники-подростки украли у 65-летнего пенсионера машину в Омске, которую он сконструировал самостоятельно, поставив туда двигатель от мотокультиватора. По отпечаткам протектора уникальную автотехнику обнаружили в лесу недалеко от населенного пункта. Позже нашли и самих похитителей, ими оказались 14- и 16-летние подростки из соседней деревни. Выяснилось, что они решили покататься на необычной машине.

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