29-й фестиваль «Святая Анна» откроется мастер-классом

29-й фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна» откроется 15 апреля мастер-классом Жоры Крыжовникова — кинорежиссера, шоу-раннера, автора народной дилогии «Горько!», автора сериала «Звоните ДиКаприо», преподавателя киношколы «Индустрия», лауреата фестиваля «Святая Анна», отмеченным дипломом за короткометражный фильм «Счастливая покупка» в 2011 году. Также режиссер получил специальный приз жюри кинофестиваля «Святая Анна» за короткометражную картину «Проклятие» в 2012 году.

Мастер-класс состоится в культурном центре «ЗИЛ» 15 апреля в 16:00 (Восточная ул., 4, корп. 1).

В фестивале примут участие 20 киношкол. Фильмы будут конкурировать в рамках 13 номинаций. Конкурсная программа включает в себя 118 студенческих и дебютных короткометражных фильмов, из которых 80 игровых, 18 документальных и 19 анимационных. Больше половины, а именно 66 картин, будут показаны впервые. В 2022 году председателем жюри станет режиссер Андрей Зайцев, лауреат ММКФ, «Золотого орла», «Кинотавра», Краковского и Таллинского МКФ, зарекомендовавший себя поэт от документалистики до эпически-исторической темы на экране. Вход на все показы фестиваля является свободным по регистрации.