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«Ъ»: иностранные онлайн-магазины блокируют платежи по выпущенным в РФ картам UnionPay

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Иностранные эквайеры зачастую блокируют платежи с выпущенных в России карт UnionPay. Об этом в среду, 13 апреля, сообщает газета «Коммерсантъ».

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Получившие карты россияне жалуются на невозможность совершить операции по оплате. Отмечается, что антироссийскими санкциями такая политика не предусматривается. Скорее всего, решения по блокировке российских карт приняли сами эквайеры.

Независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков предположил, что речь идет не о политическом, а о техническом решении. Эквайеры не хотят разбираться, какой российский банк попал под санкции и не использует ли он хитрости для обхода.

Банки РФ, сотрудничающие с UnionPay, официально проблему не признают, однако сотрудники кол-центров не скрывают, что не могут гарантировать возможность их использования за рубежом, пишет газета.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин 13 апреля в беседе с «Известиями» отметил, что платежная система Union Pay бесполезна для россиян, карты и дальше будут блокировать.

13 марта, согласно данным исследовательского центра портала SuperJob.ru, стало известно, что с момента запрета на оплату за пределами страны выпущенными в России картами платежных систем Visa и MasterCard уже 35% граждан выразили желание оформить карту «Мир-UnionPay».

В начале марта международные платежные системы Visa и MasterCard объявили о приостановке работы в России.

Страны Запада продолжают вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве тогда пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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