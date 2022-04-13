Власти Казахстана решили не проводить военный парад ко Дню Победы

Казахстан не будет проводить парад ко Дню Победы в этом году. Об этом 13 апреля сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

«В 2022 году проведение военного парада, посвященного 30-летию образования Вооруженных сил Республики Казахстан и Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, не планируется», — говорится в сообщении.

С чем связано такое решение, не уточняется.

Вместе с тем в Казахстане запланированы военно-патриотические мероприятия, чествование ветеранов Великой Отечественной войны и вооруженных сил республики.

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что военный парад в честь Дня Победы в этом году состоится, как и всегда, на Красной площади 9 Мая. При этом в Кремле пока не располагают информацией, будут ли участвовать в мероприятии военные Донецкой и Луганской народных республик, а также участники спецоперации по защите Донбасса.

В 2022 году отмечаться 77-я годовщина победы Красной армии в Великой Отечественной войне, которая состоялась 9 Мая 1945 года.