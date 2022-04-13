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Приложение «СберБанк Онлайн» стало недоступно в Google Play

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Мобильное приложение Сбербанка на платформе Android стало недоступно для скачивания в магазине Google Play. Об этом в среду, 13 апреля, сообщает пресс-служба финансовой организации.

Приложение «СберБанк Онлайн» стало недоступно в Google Play

«Из-за введенных санкций мобильное приложение «СберБанк Онлайн» на платформе Android недоступно для скачивания и обновлений в магазине Google Play», — говорится в сообщении.

Отмечает, что ранее установленное приложение продолжит работать, клиентам не рекомендуется его удалять.

В пресс-службе банка добавили, что новые пользователи могут скачать приложение для Android на официальном сайте Сбербанка по ссылке.

Накануне стало известно об удалении приложений Сбербанка из App Store. Для скачивания и обновления стали недоступны «СберБанк Онлайн», «СберБизнес», «СберИнвестор X», «Сбербанк Инвестор», «Сбербанк Инкассация», СберKids, «СберСпасибо» и «Акционер Сбера».

12 апреля в пресс-службе «Сбера» обратили внимание на то, что для проведения банковских операций можно также использовать веб-версию «СберБанк Онлайн», которая адаптирована для использования на мобильных устройствах, а также веб-версию «СберБизнес».

По словам доцента кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александра Тимофеева, с 24 февраля App Store «активно ввязался в санкционную войну», удалив или заблокировав скачивание более 8 тыс. мобильных приложений.

В свою очередь директор по развитию web-технологий Artezio Сергей Матусевич заявил, что владельцев устройств от Apple «должно насторожить поведение производителя смартфонов и планшетов, который ограничивает их возможности и решает, какие приложения сегодня доступны, а какие нет».

7 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин предложил создать альтернативу платформам Аpp Store и Google Play, которая в случае необходимости заменит американские магазины мобильных приложений.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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