В Минобороны России подтвердили информацию о сдаче в плен более тысячи украинских военных

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков подтвердил, что более 1 тыс. украинских солдат сдались в плен в Мариуполе.

«В результате успешных наступательных действий российских Вооруженных сил и подразделений милиции ДНР добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты», — сказал он на брифинге 13 апреля.

Как уточнил представитель оборонного ведомства, среди сложивших оружие 47 женщин. При этом 151 человек получили ранения, им оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в мариупольскую больницу.

Также Конашенков сообщил, что военные России уничтожили два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения армии Украины и четыре украинских вертолета.

Ранее в среду глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение более тысячи морских пехотинцев ВСУ в Мариуполе сдаться в плен правильным выбором. Он призвал украинских военных подумать о родных, а также о своих и чужих жизнях.

Ранее, 4 апреля, в Мариуполе также более 260 украинских морских пехотинцев сдались в плен российским Вооруженным силам. Тогда Минобороны РФ заявило о сохранении жизни украинским военным и наемникам, которые решат сложить оружие и покинуть Мариуполь.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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