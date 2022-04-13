МО показало кадры работы ударных вертолетов по уничтожению бронетехники ВСУ

Экипажей армейской авиации уничтожили огневые позиций ПВО и замаскированную бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как пояснили в ведомстве, ударные вертолеты Ми-24, Ми-28Н, Ка-52 выполняли задачи по поддержке наземной группировки войск, когда ВСУ выпустили ракету зенитного ракетного комплекса «Бук» по ведущему вертолету.

Тогда ВС РФ нанесли удар по месту пуска украинской ракеты, уничтожив пусковую установку.

Кроме того, российская авиация уничтожила бронетехнику ВСУ, замаскированную и скрытую в лесу.

Днем ранее российские военные поразили 38 военных объектов Украины. В том числе был ликвидирован склад боеприпасов Тошковка в Луганской области, а также восемь районов сосредоточения украинской боевой техники.

9 апреля российские высокоточные ракеты воздушного базирования уничтожили крупный склад боеприпасов ВСУ в районе Новомосковска Днепропетровской области.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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