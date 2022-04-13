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МО показало кадры работы ударных вертолетов по уничтожению бронетехники ВСУ

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Экипажей армейской авиации уничтожили огневые позиций ПВО и замаскированную бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как пояснили в ведомстве, ударные вертолеты Ми-24, Ми-28Н, Ка-52 выполняли задачи по поддержке наземной группировки войск, когда ВСУ выпустили ракету зенитного ракетного комплекса «Бук» по ведущему вертолету.

Тогда ВС РФ нанесли удар по месту пуска украинской ракеты, уничтожив пусковую установку.

Кроме того, российская авиация уничтожила бронетехнику ВСУ, замаскированную и скрытую в лесу.

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