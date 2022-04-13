В МИДе назвали причину усугубления ситуации на Украине

Cитуация на Украине усугубляется притоком наемников. Об этом в среду, 13 апреля, заявил замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов.

«Усугубляет ситуацию приток на Украину иностранных наемников из стран Европы и Ближнего Востока, вербовкой которых, в нарушение норм международного права, занимаются в том числе украинские дипломатические представительства», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Он подчеркнул, что за последние полтора месяца США направили на Украину вооружение на $1,65 млрд. В то время как киевские власти не могут обеспечить безопасное хранение и нераспространение этого арсенала, так как не контролируют боевиков.

Сыромолотов также напомнил, что гражданам Украины без всякого контроля раздали более 25 тыс. единиц огнестрельного оружия.

8 апреля стало известно, что в Мариуполе были обнаружены следы иностранных наемников. Эти признаки были выявлены в рамках зачисток чеченскими военными городских районов, в которых ранее дислоцировались украинские военнослужащие.

Как заявил в марте российский посол в США Анатолий Антонов, милитаризация Украины является прямой угрозой безопасности европейского и мирового масштабов, так как «съехавшиеся со всего мира головорезы» с опытом участия в боевых действиях могут непредсказуемо воспользоваться своими знаниями, в том числе на территории своих же государств.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

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