Лукашенко опроверг вероятность вхождения Белоруссии в состав России

Белорусский президент Александр Лукашенко назвал старыми методами разговоры о включении Белоруссии в состав России. Соответствующее заявление он сделал 13 апреля на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко во Владивостоке.

«[Говорят, что] вот Белоруссию включат в состав России. Я говорю, что мы с [президентом РФ Владимиром] Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами. Мы отстроим такое единство двух независимых государств, что у нас будут учиться, и как санкции преодолевать, и так далее», — подчеркнул он.

Кроме того, Лукашенко назвал санкции периодом возможностей, так как благодаря санкциям Москва и Минск перешли на расчеты в национальных валютах.

Также Лукашенко добавил, что Россия и Белоруссия будут сотрудничать так, как должны были давно сотрудничать. «Может, я не так глубоко осознаю этот период. Может быть, наши мнения не совпадают, но я рад, что санкции ввели», — добавил он.

Комментируя свой визит во Владивосток, Лукашенко отметил, что ему выпала честь побывать на краю «нашего общего Отечества». Он пояснил, что общее Отечество России и Белоруссии простирается от Бреста до Владивостока.

12 апреля на космодроме Восточный в Амурской области состоялись переговоры Лукашенко и Путина, стороны обсудили вопросы сотрудничества государств. Как подчеркнул президент России, страны должны укреплять интеграцию в условиях, когда страны Запада развязали против них санкционную войну.

Также Путин подчеркнул, что Россия всегда относилась к белорусам как к братьям, которые готовы подставить плечо. По его словам, Москва и Минск выстраивают отношения на принципах взаимного уважения, соблюдая незыблемые принципы дружбы и добрососедства, подкрепленные общей историей, духовно-культурными ценностями и тесными родственными связями.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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