ВС России уничтожили два склада вооружения ВСУ и четыре вертолета

Российские военные уничтожили два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения армии Украины. Об этом 13 марта сообщает официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В течение ночи высокоточными ракетами морского и воздушного базирования в районах населенных пунктов Садовое и Чуднов уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск. Также на военном аэродроме Миргород уничтожены четыре украинских вертолета – два Ми-24 и два Ми-8», — сказал он на брифинге.

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