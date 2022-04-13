В Москве запустили спецпроект о технологиях искусственного интеллекта

На портале мэра и правительства Москвы mos.ru 13 апреля запустили спецпроект, посвященный внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Все желающие смогут узнать о том, какие проекты с использованием ИИ уже реализуются в столице России, а разработчики — изучить примеры обезличенных наборов данных (датасетов). Город готов специалистам предоставить их для обучения алгоритмов.

«Наборы обезличенных данных — основа для обучения алгоритмов искусственного интеллекта, поэтому Москва готова на единых для всех условиях предоставлять датасеты для разработки ИИ-решений, которые можно будет применить на благо города. Запуск такого проекта — еще один способ помочь разработчикам создавать новые прорывные проекты во всех сферах городского хозяйства. Это позволит сделать жизнь москвичей еще более комфортной и безопасной, а также обеспечить достойную конкуренцию российской ИТ-отрасли на мировом уровне», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента информационных технологий Москвы Эдуарда Лысенко.

На сайте проекта есть информация о городских спортивных и культурных мероприятиях, которую можно использовать при создании новых полезных сервисов для горожан. Кроме того, есть данные о дворах, контейнерных площадках, дорогах и других объектах городского хозяйства, а также информация о состоянии воздуха, воды и почвы. Такие данные можно использовать при создании сервисов или разработке решений для улучшения жизни города.

Так, заинтересованные разработчики могут подать заявку на получение датасетов на странице ai.mos.ru, описав соответствующий проект по развитию городской среды. Также необходимо рассказать о текущих наработках компании в части ИИ-моделей. Отмечается, что все проекты будут проходить экспертную оценку департамента информационных технологий и профильных городских ведомств.

«Проекты, которые поддерживает и внедряет Москва, помогают быстрее получать информацию, решать рутинные задачи и формировать качественную аналитику для принятия управленческих решений. Все датасеты, которыми готов делиться город, должны быть использованы исключительно для решения таких задач, и мы особенно тщательно подходим к отбору разработчиков, с которыми сотрудничаем в сфере развития искусственного интеллекта», — добавил Лысенко.

3 февраля Организация Объединенных Наций (ООН) признала Москву одним из лучших мегаполисов мира в категориях «качество жизни» и «развитие инфраструктуры». Так, в общем мировом рейтинге, в котором приняли участие 29 мегаполисов, Москва заняла третье место. Лидером в списке стал Сингапур, следом за ним идет Торонто.

В декабре прошлого года в московском департаменте информационных технологий рассказали «Известиям», что в столице протестируют систему, позволяющую искать свободные парковочные места внутри кварталов с помощью искусственного интеллекта. Ресурс, получающий информацию с городских камер, рассчитан на работу именно во дворах — в этом будет его отличие от других подобных приложений.

Тогда же стало известно, что системы искусственного интеллекта по контролю за работами в сфере ЖКХ запустят в регионах. «Ростелеком» начал внедрять в Казани комплекс, следящий за благоустройством города с помощью камер видеонаблюдения. Система способна выявлять не очищенные от снега дороги, открытые люки, проблемы с освещением. Данные система будет получать с камер видеонаблюдения на общественном и специальном транспорте.