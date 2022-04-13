Приложение «СберБанк Онлайн» стало недоступно в Google Play

Мобильное приложение Сбербанка на платформе Android стало недоступно для скачивания и обновлений в магазине Google Play. Об этом в среду, 13 апреля, сообщили в пресс-службе финансовой организации.

В банке отметили, что ранее установленное приложение работает, никаких ограничений по его использованию нет. Клиентам рекомендуется не удалять установленное приложение.

Новые клиенты финансовой организации могут скачать приложение для Android на официальном сайте Сбербанка, добавили в пресс-службе.

Накануне стало известно об удалении приложений Сбербанка из App Store. Для скачивания и обновления стали недоступны «Сбербанк Онлайн», «СберБизнес», «СберИнвестор X», «Сбербанк Инвестор», «Сбербанк Инкассация», СберKids, «СберСпасибо» и «Акционер Сбера».

Все ранее установленные приложения работают нормально. Однако если пользователь решит их удалить, то скачать снова уже не сможет. Управлять средствами в онлайн-режиме с мобильного можно через веб-интерфейс.

По словам доцента кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александра Тимофеева, с 24 февраля App Store «активно ввязался в санкционную войну», удалив или заблокировав скачивание более 8 тыс. мобильных приложений.

В свою очередь, директор по развитию web-технологий Artezio Сергей Матусевич заявил, что владельцев устройств от Apple «должно насторожить поведение производителя смартфонов и планшетов, который ограничивает их возможности и решает, какие приложения сегодня доступны, а какие нет».

7 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин предложил создать альтернативу платформам Аpp Store и Google Play, которая в случае необходимости заменит американские магазины мобильных приложений.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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