Циклон принесет сильный снегопад в Петрозаводск

Петрозаводск в пятницу, 15 апреля, окажется под действием атлантического циклона. Он принесет в столицу Карелии осадки в виде снега, мокрого снега, местами сильного.

При этом днем столбики термометров будут подниматься до +3 градусов. Северный и северо-восточный ветер усилится до 15 м/с при порывах, сообщает ИА «Карелinform».

Ранее штормовое предупреждение продлили в Крыму вплоть до 15 апреля. На полуострове ожидаются сильные дожди, усиление ветра и снег в горах. Также в течение суток на реках Крыма возможен подъем уровней воды на 0,5–1 м без достижения опасных отметок.