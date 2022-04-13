Мишустин заявил, что в России продлят на три года действие истекающих водительских прав

Истекающий срок действия водительских удостоверений в России продлят на три года. Об этом 12 апреля говорится в распоряжении правительства России, опубликованном на его сайте.

«Еще одно постановление направлено на снижение административной нагрузки для бизнеса и граждан. Оно пролонгирует на три года действие российских национальных водительских удостоверений, тех, которые предстояло обменять в течение ближайших двух лет», — сказал премьер-министр России Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики РФ.

В сообщении говорится, что решение касается около 5 млн водительских удостоверений. При этом отмечается, что продление произойдет автоматически. Мера коснется прав, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года.

Как во вторник рассказал «Известиям» член общественного совета ГУВД МВД России по Москве Петр Шкуматов, смысл инициативы заключается в том, чтобы снизить нагрузку на регистрационные подразделения ГИБДД и, возможно, на государственные структуры.

Он напомнил, что предложение прорабатывалось в 2021 году во время коронавирусных ограничений.

Как отмечает «Газета.Ru», распоряжение коснется ряда других разрешительных документов: отдельных санитарно-эпидемиологических заключений, диагностических карт для транспортных средств (зарегистрированных в районах Крайнего Севера и предназначенных для перевозок опасных грузов) и свидетельств о государственной регистрации племенных стад.