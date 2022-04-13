Лукашенко назвал старым методом разговоры об объединении РФ и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал старыми методами разговоры о присоединении страны к России. Соответствующее заявление он сделал 13 апреля на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко во Владивостоке.

«[Говорят, что] вот Белоруссию включат в состав России. Я говорю, что мы с [президентом РФ Владимиром] Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами. Мы отстроим такое единство двух независимых государств, что у нас будут учиться. И как санкции преодолевать и так далее», — подчеркнул он.

Также белорусский лидер назвал санкции периодом возможностей. По его словам, благодаря санкциям Москва и Минск перешли на расчеты в национальных валютах.

12 апреля на космодроме Восточный в Амурской области состоялись переговоры Лукашенко и Путина, стороны обсудили вопросы сотрудничества государств. Как подчеркнул президент России, страны должны укреплять интеграцию в условиях, когда страны Запада развязали против них санкционную войну.

Также Путин подчеркнул, что Россия всегда относилась к белорусам как к братьям, которые готовы подставить плечо. По его словам, Москва и Минск выстраивают отношения на принципах взаимного уважения, соблюдая незыблемые принципы дружбы и добрососедства, подкрепленные общей историей, духовно-культурными ценностями и тесными родственными связями.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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