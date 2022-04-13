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Лукашенко заявил о готовности учить Запад противостоять санкциям
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Лукашенко заявил о готовности учить Запад противостоять санкциям

Лукашенко: мы с Путиным построим такое единство двух стран, что Запад будет у нас учиться
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Запад будет учиться у России и Белоруссии тому, как преодолевать санкции. Об этом 13 апреля заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко во Владивостоке.

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«Санкционный период — это время возможностей», — отметил он.

Как подчеркнул президент, вместе с российским коллегой Владимиром Путиным они построят «такое единство двух независимых государств, что у нас будут учиться, в том числе, как преодолевать санкции».

По словам Лукашенко, благодаря санкциям Москва и Минск перешли на расчеты в национальных валютах.

«Нас не напрягает российский рубль. Не нужны нам доллары и евро. Пожалуйста, сегодня мы рассчитываемся за энергоносители в российских рублях», — приводит его слова агентство БелТА.

Также Лукашенко заявил о намерении Белоруссии серьезно работать в Приморском крае.

О прибытии в ночь на 13 апреля белорусского лидера во Владивосток в своем Telegram сообщил Кожемяко. Он подчеркнул, что в рамках рабочего визита у Лукашенко запланирована насыщенная программа.

«Обсудим дальнейшее сотрудничество между Приморским краем и Республикой Беларусь», — написал губернатор.

12 апреля на космодроме Восточный в Амурской области состоялись переговоры Лукашенко и Путина, стороны обсудили вопросы сотрудничества государств. Как рассказал Путин, лидеры затронули темы защиты западных границ двух стран, ход военно-технического сотрудничества и планы совместных учений. Он подчеркнул, что Россия и Белоруссия должны укреплять интеграцию в условиях, когда страны Запада развязали против них санкционную войну.

Лукашенко, в свою очередь, заявил, что никакие санкции не собьют Москву и Минск с намеченного пути, страны будут работать совместно по всем направлениям. По его словам, Россия и Белоруссия говорят Западу «досвидос».

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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