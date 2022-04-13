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Петропавловский собор в Казани отреставрируют за 40 млн рублей

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Казани из федерального бюджета выделят 40 млн рублей на продолжение реставрационных работ в Петропавловском соборе и колокольне. Об этом говорится в материалах тендера, размещенного на сайте госзакупок.

ИА «Татар-информ» уточняет, что ремонтные работы проведут на втором – четвертом ярусах здания, считающегося объектом культурного наследия федерального значения. Специалисты отреставрируют и воссоздадут дверные и оконные проемы, восстановят иконы на металле, проведут отопление.

Ранее фасады очистили с помощью технологии мягкого бластинга, обновили декоративные элементы наружной лепнины памятника архитектуры.

Заказчик проекта, Министерство культуры РФ, будет принимать заявки от потенциальных подрядчиков до 28 апреля. 5 мая определится победитель.

Работы планируется завершить до 30 сентября 2023 года.

Петропавловский собор Казани построен купцом Михляевым в 1723–1726 годах и является памятником архитектуры федерального значения. Это один из самых ярких образцов стиля петровской эпохи, для регионального зодчества — исключительным. Там побывали все российские императоры, начиная с Екатерины II (кроме Николая II). Собор сильно повреждался пожарами в 1742, 1749, 1815, 1842 годах, а в 1774 году был разграблен пугачевцами.

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