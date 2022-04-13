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Vitol Group прекратит торговлю нефтью из России к концу 2022 года

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Крупнейший независимый нефтетрейдер Vitol Group к концу года намерен прекратить торговлю нефтью и нефтепродуктами из России, если не будет иных распоряжений. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя компании.

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Как указано в публикации, доля перепродаваемой компанией нефти из России значительно снизится во II квартале 2022 года «по мере сокращения текущих контрактных обязательств».

По информации Bloomberg, соответствующее решение Vitol Group приняла на фоне обращения советника президента Украины, попросившего прекратить деловые отношения с Россией в сфере энергетики.

Как передавало в конце марта агентство Reuters, компания приостановила спотовые закупки российской нефти, однако продолжила работу по заключенным долгосрочным контрактам.

13 апреля ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков заявил, что энергодобывающий сектор РФ спокойно может компенсировать потерю западных партнеров за счет усиления поставок в Азию.

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский указал на необходимость определить конкретные сроки для каждой страны Евросоюза, чтобы отказаться или хотя бы существенно ограничить потребление российских газа и нефти. Он упрекнул некоторые европейские страны в том, что они не могут определиться, когда хотя бы ограничат покупку российских энергоносителей.

В то же время ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович рассказал «Известиям», что заменить российскую нефть и нефтепродукты в полном объеме — порядка 7 млн баррелей в сутки — ОПЕК не может из-за нехватки таких объемов.

Ранее, 5 апреля, немецкий телеканал Welt заявил, что запрет на импорт российских энергоресурсов может оставить страны Европы с пустыми полками и без рычагов давления на Москву. СМИ отмечает, что члены Евросоюза по-разному относятся к введению данного запрета.

Заявления о возможном введении эмбарго на российские энергоносители, а также санкции против РФ в индустрии топлива последовали в ответ на проводимую РФ военную операцию по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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