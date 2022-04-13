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Противоклещевую обработку проведут в скверах и лагерях Томска

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В Томске с 18 апреля начнут обрабатывать общественные пространства от клещей. Работы пройдут на 785 га. Обработают в том числе Михайловскую и Березовую рощи, загородные лагеря, Лагерный сад и площадь Новособорную.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что во время санобработки уничтожат и грызунов, которые переносят клещей.

РИА «Томск» уточняет, что Томская область относится к числу регионов с наиболее высокой численностью клещей в России. Наиболее эффективным средством профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. Санитарные врачи рассчитывают привить от энцефалита в этом году около 69 тыс. жителей Томской области.

Ранее сообщалось, что в Томском госуниверситете ученые работают над определением микроорганизмов — возбудителей энцефалита или болезни Лайма, которые чаще всего встречаются в кишечнике клещей. Это позволит модифицировать данных микробов таким образом, чтобы при их внедрении в зараженного клеща особь сразу же погибала.

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