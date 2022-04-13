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Зеленский предложил обменять задержанного Медведчука на украинских пленных

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил РФ обменять задержанного главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука на попавших в плен украинцев. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

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По словам Зеленского, Медведчук скрывался 48 дней. Он был задержан при попытке покинуть страну. Зеленский назвал особенно циничным использование Медведчуком военного камуфляжа, с помощью которого он пытался замаскироваться, сообщает телеканал «360».

«Что ж, если Медведчук сам выбрал для себя военную форму, он подпадает под правила военного времени. Предлагаю Российской Федерации обменять этого вашего парня на наших парней и девушек в русском плену», — цитирует Зеленского Pravda.Ru.

Украинский президент добавил, что правоохранительные органы и военные страны также должны рассмотреть возможность обмена Медведчука на военнопленных.

Ранее в этот день Зеленский опубликовал фотографию, на которой запечатлен Медведчук в военной форме и наручниках, отмечает телеканал «Звезда».

Экс-депутат Верховной рады Илья Кива в этот же день заявил, что Зеленскому был нужен громкий инфоповод, чтобы отвести внимание от гибели украинских националистов и морпехов в Мариуполе, пишет RT.

Депутат Госдумы Алексей Чепа рассказал «Известиям», что президент Украины Владимир Зеленский своим заявлением о задержании Медведчука хочет затянуть конфликт. При этом парламентарий не взялся рассуждать о подлинности фотографии, которую опубликовал Зеленский. По его словам, этим должны заниматься эксперты.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил необходимость проверить информацию о задержании Медведчука.

Обвинение в госизмене и содействии терроризму Медведчуку предъявили осенью 2021 года. По версии СБУ, в 2014 году глава политсовета ОПЗЖ в сговоре с высшим руководством Украины организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Тогда Медведчука отправили под домашний арест, под которым он находился до конца февраля 2022 года, пишет сайт kp.ru. Вечером 21 февраля Генпрокуратура Украины сообщила, что нардеп сбежал. В марте этого года суд постановил Медведчука арестовать, пишет «Ридус».

Со своей стороны, адвокат Медведчука Лариса Чередниченко опровергла данные о том, что политик сбежал из-под домашнего ареста. По ее словам, Медведчук не совершал побег — он был эвакуирован в безопасное место в Киеве по причине поступающих в его адрес угроз со стороны радикальных националистических группировок.

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