Тепло и горячую воду отключили в десятках квартир в Барнауле
В Барнауле ограничена подача воды и тепла в 28 многоквартирных домах. Ограничения введены на период с 9:00 до 21:00.
В Сибирской генерирующей компании altapress.ru заявили, что это сделано в рамках третьего этапа подготовительных работ для капитального ремонта теплосети по проспекту Ленина.
Воды и тепла не будет также в двух детских садах, двух школах и пяти административных зданиях.
В некоторых российских городах заявили о завершении отопительного сезона в ближайшие дни. Так, в Белгороде подача тепла в жилые дома прекратится 14 апреля. В социальных учреждениях отопление отключат до 18 апреля.