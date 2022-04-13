Тепло и горячую воду отключили в десятках квартир в Барнауле

В Барнауле ограничена подача воды и тепла в 28 многоквартирных домах. Ограничения введены на период с 9:00 до 21:00.

В Сибирской генерирующей компании altapress.ru заявили, что это сделано в рамках третьего этапа подготовительных работ для капитального ремонта теплосети по проспекту Ленина.

Воды и тепла не будет также в двух детских садах, двух школах и пяти административных зданиях.

В некоторых российских городах заявили о завершении отопительного сезона в ближайшие дни. Так, в Белгороде подача тепла в жилые дома прекратится 14 апреля. В социальных учреждениях отопление отключат до 18 апреля.